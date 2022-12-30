ВОЙНА В Украине Власти США намерены лишить Иран возможности производить и поставлять на россию беспилотники

2022-12-30 21:36

Власти США предприняли масштабные усилия, направленные на то, чтобы лишить Иран возможности производить и поставлять на россию беспилотники для использования в войне в Украине. Об том сообщает The NYT со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Белый дом активизировал свою работу в отношении иранских дронов после того, как оказалось, что в беспилотниках нашли технологии стран запада, в том числе и американские.

В NYT отмечают, что американцы уже предоставляют украинским военным информацию о локациях, где россияне готовят иранские дроны-камикадзе к запуску.

Также компании США передали Украине устройства, которые могут обнаруживать вражеские беспилотники на дальних расстояниях. Такие средства для борьбы с дронами были включены и в пакеты американской военной помощи.

Ранее в ГУР сообщили, что Иран отказывает оркам в продаже ракет, но передал ей 1700 дронов.