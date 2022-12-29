ВОЙНА В Украине Могут ли выезжать за границу военнообязанные, которых забронировали от мобилизации: разъяснение

2022-12-29 18:00

 

Кабинет министров Украины намерен разрешить выезд за границу военнообязанным мужчинам, забронированным от мобилизации. Право на бронь имеют четыре категории граждан.

Об этом в интервью Forbes рассказала министерша экономики Юлия Свириденко. Она отметила, что украинское правительство отказалось от программы "єВідрядження", которая должна была позволить военнообязанным мужчинам выезжать за границу в командировку до 7 дней. 

Планировалось, что услуга будет доступна юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, отвечающим определенным условиям.

"С учетом проекта нового постановления о бронировании отдельная процедура "командировки" потеряла смысл, потому что забронированные лица смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов", — сказала Свириденко.

Речь идет о законе, который Верховная Рада приняла в ноябре. Документ подписал и президент Владимир Зеленский. Минэкономики подготовило проект постановления, которое детализирует и нормирует критерии и порядок бронирования. Пока он на согласовании.

При этом Свириденко не уточнила, при каких условиях забронированным мужчинам разрешат командировку. Финальное решение по этому вопросу остается за Министерством обороны и Генеральным штабом.

"У нас не стоит задача позволить уезжать всем, наша задача – помочь бизнесу, который работает, уехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.д.", – объяснила она.

Кроме того, министерша отметила, что в настоящее время право на бронь имеют:

  • госслужащие, работники органов местного самоуправления;
  • работники предприятий, которым установлены мобилизационные задачи;
  • работники предприятий, производящих товары для нужд Сил обороны Украины;
  • работники предприятий критической инфраструктуры

При этом забронированные мужчины в это время могут пойти в армию на добровольной основе.

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