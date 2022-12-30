ВОЙНА В Украине Україна зможе дістати усі "заховані" російські літаки і на Далекому Сході, — Данілов

2022-12-30 20:34

"Ворог почав їх ховати. Вони розуміють, що Україна може їх діставати в глибині території рф, а залишилося бомбардувальників не так багато.

Зараз росіяни перегнали їх до Приморського краю. Йдеться про бомбардувальники Ту-95МС і Ту-22МЗ, але за потреби ми дістанемося і до Далекого Сходу", – повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Також за його словами, українці подолали половину шляху до перемоги у війні росії проти нашої країни, однак найважче ще попереду.

«росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною - ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини», - зазначив Данілов.