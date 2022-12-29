ВОЙНА В Украине Британская разведка: "хлопки" на дальних аэродромах РФ свидетельствует о трудностях с ПВО

2022-12-29 17:30

 

Британская разведка считает, что инциденты на российских аэропортах в глубине территории РФ свидетельствуют о трудностях у России с тем, чтобы закрывать все важные объекты имеющимися средствами противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 29 декабря.

Разведка напоминает, что утром 26 декабря военный аэродром в Энгельсе, один из тех, где базируются российские стратегические бомбардировщики, второй раз за последние три недели подвергся атаке, якобы беспилотниками. 

"Россия долгое время с большим вниманием относилась к поддержанию передовых наземных систем ПВО, и сейчас становится все более очевидно, что РФ непросто противодействовать воздушным угрозам в глубине российской территории. Первый вызов для России, возможно - огромная потребность в современных системах ПВО средней дальности, как Панцирь-С1, которые могли бы сыграть основную роль в противодействии беспилотникам. Кроме как для точечной защиты стратегически важных объектов, как Энгельс, эти системы сейчас необходимы в большом количестве для прикрытия полевых штабов рядом с линией фронта в Украине", - отмечает разведка.

В обзоре за предыдущие сутки предполагали. что Россия на ближайшее время может выбрать приоритетом удержание линии фронта возле Кременной - учитывая значение района для логистики для ее войск на Донбассе.

subscriber subscriber

Еще по теме

Резников договорился о продолжении поставок ПВО Украине с главой Минобороны Франции

2022-12-29 20:00

фото Во время массированной атаки рф ракета попала в дом под Ивано-Франковском

2022-12-29 18:30

Потери оккупантов резко возросли - за сутки ВСУ демилитаризовали почти восемь сотен врагов

2022-12-29 13:35

В ряде областей Украины работает ПВО - перехвачено и сбито много ракет

2022-12-29 12:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Пограничники назвали количество роССийских солдат в Беларуси

2022-12-29 21:00

Выплата субсидий украинцам: кому могут отказать и заставить вернуть

2022-12-29 20:30

Резников договорился о продолжении поставок ПВО Украине с главой Минобороны Франции

2022-12-29 20:00

В Украине может появиться новый налог, связанный с ВСУ: что известно

2022-12-29 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Пограничники назвали количество роССийских солдат в Беларуси 2022-12-29 21:00
Выплата субсидий украинцам: кому могут отказать и заставить вернуть 2022-12-29 20:30
Резников договорился о продолжении поставок ПВО Украине с главой Минобороны Франции 2022-12-29 20:00
В Украине может появиться новый налог, связанный с ВСУ: что известно 2022-12-29 19:30