ВОЙНА В Украине Выплата субсидий украинцам: кому могут отказать и заставить вернуть

2022-12-29 20:30

Граждане Украины, получающие субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, обязаны в течение 30 календарных дней с момента возникновения определенных обстоятельств, влияющих на назначение помощи, проинформировать об этом Пенсионный фонд.

Об этом сообщает ПФУ.

К таким обстоятельствам относятся:

изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении членов домохозяйства;

изменения перечня полученных жилищно-коммунальных услуг и условий предоставления их;

смены исполнителя коммунальных услуг или создание объединения совладельцев многоквартирного дома;

Кроме того, таким обстоятельством является совершение одноразовой покупки на сумму более 50 тыс. грн, а также приобретение права собственности на имущество, стоимость которого превышает 50 тыс. грн;

приобретение права собственности на все транспортные средства, кроме мопеда и прицепа, на жилые помещения в городе или поселке городского типа (недвижимость, расположенная в сельской местности, на право получения субсидии не влияет, но сообщать о ее приобретении тоже нужно);

осуществление операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. грн в течение 12 месяцев;

получение членом семьи одноразового дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (кроме целевой благотворительной помощи, страховых выплат на медицинскую и социальную помощь, наследства в виде недвижимого имущества, гранта или стипендии для обучения);

открытие депозитного банковского счета или счетов на общую сумму более 100 тыс. грн, или приобретение облигации внутреннего государственного займа на сумму свыше 100 тыс. грн.

В Пенсионном фонде предупредили, что субсидию могут забрать, если:

получатель скрыл свои подлинные доходы и продолжал получать помощь от государства, которая по закону не положена;

неуплата за коммуналку в полном объеме в период свыше 3 месяцев и долги за нее более 340 тысяч гривен.

Если нарушитель откажется возвращать деньги за выплаченные ему ранее незаконные субсидии, то орган, назначивший выплаты, может обратиться в суд с иском о принудительном взыскании средств.