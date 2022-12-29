ВОЙНА В Украине Пограничники назвали количество роССийских солдат в Беларуси

2022-12-29 21:00

На территории беларуси находится около 10 200 российских военных. Этого количества войск недостаточно для нового наступления на территорию Украины.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире телемарафона.

«Угроза (нового наступления), конечно, есть. Но вот реальных возможностей у беларуси и вооруженных сил рф нет», — сказал он.

Дейнеко добавил, что разведка, ГПСУ и оперативно-розыскные подразделения мониторят всю информацию об оккупационных войсках на территории беларуси ежедневно.

По его словам, украинские военные не фиксируют создание наступательных группировок.

«Та группировка, которая есть у вооруженных сил российской федерации, это около 10 200 военнослужащих, она не может выполнить задачу по повторному наступлению на территорию нашего государства», — отметил он.