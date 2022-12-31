ВОЙНА В Украине С Нового года погонят всех: Буданов рассказал о новой мобилизации в роССии

2022-12-31 14:00

Российское руководство из-за нехватки живой силы в войне против Украины приняло решение провести очередную волну мобилизации. Она может начаться уже в январе следующего года.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, пишет BBC.

Как отметил Буданов, у россиян наблюдаются существенные проблемы с комплектованием старых и новых военных подразделений. Причина – большие потери во время боевых действий.

По его словам, уже сейчас им не хватает военных для продолжения наступления. В связи с этим в РФ приняли решение запустить новую мобилизационную волну с 5 января.

"В планах стоит это число. Им придется начинать новую волну мобилизации даже с учетом того факта, что прошедшая якобы закончившаяся мобилизация не прекращалась, людей мобилизуют на полный ход", - рассказал глава разведки.

Буданов добавил, что изменений по сравнению с предыдущей волной призыва не будет, только фиксируют большую адаптацию системы военкоматов.