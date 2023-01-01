ВОЙНА В Украине роССия начала процедуру выхода из договоров Совета Европы

2023-01-01 08:00

 

Россия запустила процедуру денонсации соглашений, стороной которых она была как страна-участница Совета Европы.

Об этом сообщают российские СМИ, пишет "Европейская правда".

Как свидетельствует опубликованный документ, датированный 29 декабря, правительство РФ направило президенту Владимиру Путину для внесения на рассмотрение Госдумы предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы - что является первым шагом в процедуре. 

Напомним, в марте 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение об изгнании РФ, а также призвала предоставить Украине средства защиты воздушного пространства. Перед этим Россия, поняв, что не избежит исключения, подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе. 

Европейский суд по правам человека постановил приостановить рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации, но позже их возобновил. Сама же РФ в июне решила не выполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года.

Генсек Совета Европы заявила, что Россия согласно международному праву все равно обязана выполнять решения ЕСПЧ, принятые против нее. 

О последствиях изгнания России из Совета Европы "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье РФ стирают с карты Европы: что изменит для Украины историческое решение ПАСЕ.

subscriber subscriber

Еще по теме

роССияне в третий раз сменили командование на Сватовско-Кременском направлении: подробности

2022-12-31 15:00

роССияне стягивают силы на Луганщину, готовятся к "решительным действиям" – ISW

2022-12-29 19:00

Эксперты назвали 5 сценариев продолжения войны Украины с роССией в 2023-м году, — ВВС

2022-12-28 21:00

Медведев призвал не пускать в рф роCCиян, которые поддерживают Украину

2022-12-28 18:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

роССия начала процедуру выхода из договоров Совета Европы

2023-01-01 08:00

Приметы на Новый год 2023: что нужно сделать, чтобы привлечь деньги и счастье

2023-01-01 00:00

Как не отравиться во время новогодних застолий: простые советы

2022-12-31 23:00

Что нельзя дарить на Новый год 2023, чтобы не навлечь беду

2022-12-31 22:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

роССия начала процедуру выхода из договоров Совета Европы 2023-01-01 08:00
Приметы на Новый год 2023: что нужно сделать, чтобы привлечь деньги и счастье 2023-01-01 00:00
Как не отравиться во время новогодних застолий: простые советы 2022-12-31 23:00
Что нельзя дарить на Новый год 2023, чтобы не навлечь беду 2022-12-31 22:00