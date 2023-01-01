ВОЙНА В Украине роССия начала процедуру выхода из договоров Совета Европы

2023-01-01 08:00

Россия запустила процедуру денонсации соглашений, стороной которых она была как страна-участница Совета Европы.

Об этом сообщают российские СМИ, пишет "Европейская правда".

Как свидетельствует опубликованный документ, датированный 29 декабря, правительство РФ направило президенту Владимиру Путину для внесения на рассмотрение Госдумы предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы - что является первым шагом в процедуре.

Напомним, в марте 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение об изгнании РФ, а также призвала предоставить Украине средства защиты воздушного пространства. Перед этим Россия, поняв, что не избежит исключения, подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе.

Европейский суд по правам человека постановил приостановить рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации, но позже их возобновил. Сама же РФ в июне решила не выполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года.

Генсек Совета Европы заявила, что Россия согласно международному праву все равно обязана выполнять решения ЕСПЧ, принятые против нее.

О последствиях изгнания России из Совета Европы "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье РФ стирают с карты Европы: что изменит для Украины историческое решение ПАСЕ.