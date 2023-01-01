ВОЙНА В Украине В Украину прибыли новые Starlink, - Федоров

2023-01-01 16:00

Министр министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Украину прибыли новые Starlink. Он отметил, что они уже уехали в Пункты несокрушимости по всей стране.

"Еще часть передаем в поддержку энергетической и медицинской сфер. Чтобы украинцы были на связи во время блекаутов, а объекты критической инфраструктуры могли работать в самых сложных условиях. Это уже третья партия Старлинков от Польши.

Вместе с предыдущими – это около 20 тысяч терминалов. Благодарю наших партнеров из правительства и бизнеса за такую ​​мощную поддержку. Премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, Янушу Цешинскому – государственному секретарю по цифровизации Польши. Также Национальному институту телекоммуникаций и компании "Орлен", - сказал вице-премьер.

Федоров добавил, что команда Минцифры продолжает вести переговоры со SpaceX и партнерами, чтобы Украина получила еще больше Старлинков.