ВОЙНА В Украине Усиление уголовной ответственности для военных: Резников объяснил свою позицию

2023-01-02 16:00

Министр обороны Алексей Резников поддержал закон об ужесточении ответственности военнослужащих, так как на его принятии настаивало все руководство ВСУ и боевые командиры. Об этом он сказал в интервью Lb.ua.

Резников подчеркнул, что вызвавший общественную дискуссию законопроект "был подготовлен народными депутатами не просто по просьбе, а по требованию военного командования Украины, начиная от главкома, продолжая начальником Генерального штаба, командующими ОТУ, ОСУ и командирами бригад".

Он отметил, что "это люди, которым мы доверяем", так как они 10 месяцев спасают Украину. И если они говорят, что им необходимо для победы обеспечить уровень дисциплины, это необходимо сделать.

Резников напомнил, что сейчас не действует принцип неотвратимости наказания за такие виды преступлений как дезертирство и самовольное оставление места прохождения службы.

"Я посмотрел как юрист: не вызывает никаких сомнений, что во время военного положения принцип неотвратимости наказания должен быть обеспечен", – сказал Резников.

Он также сказал, что "военные несколько месяцев убеждали нас это сделать. Просили сделать это еще с весны. И народные депутаты на это отреагировали. Вот и все".

СПРАВКА. Верховная Рада 13 декабря приняла законопроект №8271, который усиливает наказание военных за нарушение дисциплины. Он запрещает судам смягчать наказание военным за непослушание, неисполнение приказа, угрозы начальнику или насилие против него, дезертирство, самовольное покидание воинской части или поля боя. Увеличены сроки и штрафы за нарушения, вводится осмотр военной службой правопорядка резервистов и военнообязанных на факт опьянения.