ВОЙНА В Украине Украина за 2022 год получила пять безвизов с ЕС в условиях войны – Шмыгаль

2023-01-01 15:00

За 2022 год Украина получила 5 безвизов с Европейским Союзом в условиях военного положения. Об этом на последнем заседании Правительства в этом году заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Цитата

«За этот год мы получили пять так называемых безвизов с ЕС в условиях войны. То, что планировалось делать годами – мы сделали за 10 месяцев», - сказал премьер.

Детали

Речь идет о:

«энергетическом» безвизе – в марте Украина присоединилась к европейской энергосети;

«транспортном» безвизе в июне, благодаря которому украинский бизнес больше не нуждается в разрешениях на автомобильные грузовые перевозки;

«экономическом» безвизе, отменившем на год все сборы и квоты на экспортируемые в ЕС украинские товары;

«таможенном» безвизе, который заработал в октябре и позволяет интегрировать украинскую таможню в европейскую;

«цифровом» безвизе, благодаря которому Украина теперь является членом программы «цифровая Европа».

«Это только верхушка всей работы. Сотни нормативных актов уже приняты, чтобы наше законодательство полностью соответствовало европейскому. Еще сотни готовятся к принятию в следующем году. Наша стратегическая задача – отвечать критериям вступления уже к концу 2024 года», – добавил премьер-министр.

Дополнение

Правительство еще на три месяца продлило срок действия отсрочок от призыва во время мобилизации.