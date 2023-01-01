ВОЙНА В Украине У Зеленского назвали, сколько украинских военнослужащих находятся в российском плену

2023-01-01 17:00

В российском плену находятся около 3,4 тысячи украинских военнослужащих. Еще 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Об этом заявила Уполномоченная Президента по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая, пишет УНН со ссылкой на немецкое издание RND.

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«россия пока подтвердила наличие 3392 украинских военнопленных. Но 15 тысяч человек сейчас считаются пропавшими без вести в Украине, в том числе много гражданских», - заявила Вербицкая.

Детали

Она отметила, что Украина не владеет информацией о том, что произошло с пропавшими без вести.

«Мы не знаем, что с ними произошло (с пропавшими –ред.). Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных россией территорий или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников», - добавляет уполномоченная.

Вербицкая также подчеркнула, что россия отказывает Красному Кресту в доступе к лагерям для военнопленных и систематически нарушает Женевскую конвенцию.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за время полномасштабной войны россии Украина вернула домой 1456 своих людей.