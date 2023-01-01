ВОЙНА В Украине Военный эксперт назвал четыре крупных города, которые в ближайшее время могут быть деоккупированы

2023-01-01 19:00

 

Военный эксперт отметил, что "генерал зима" для российской армии – это катастрофа.

Военный эксперт Михаил Притула предполагает, что в ближайшее время могут быть освобождены от россиян Донецк, Мелитополь, Кременная и Сватово.

Об этом Михаил Притула сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Вероятнее всего, это освобождение таких крупных городов, как Донецк. Это очень вероятно. Также это может быть освобождение территорий, которые сейчас захвачены в Запорожской области. Прежде всего, это может быть Мелитополь, и я думаю, что дойдут до Мариуполя, но немного позже.Но Мелитополь — это будет первый город, который будет освобожден в ближайшее время.Также есть вопросы Сватового, Кременная.Эти территории также будут освобождены в ближайшее время.Но логика действий украинских сил такова, что они уничтожают российские войска там, где они есть. постепенно, когда кафиры уже уничтожены, тогда продвигаются Вооруженные силы Украины. То есть грязут и технику, и личный состав", — отметил он.

Притула заметил, что "генерал зима" для российской армии – это катастрофа. Военное руководство ВС РФ не может соответственно обеспечить все группировки воюющих в Украине войск.

"Зима – это всегда катастрофа для России. Большое количество горючего, в котором нуждаются техника. Она предполагает большую логистику, а с этим в РФ всегда плохо. Надо привозить большое количество снарядов на большое расстояние. И это тоже большая проблема для Российской Федерации на сегодняшний день. Когда это все в комплексе посчитать, то оказывается, что для России это очень большая проблема – обеспечить группировку войск, которую она держит на территории Украины", – добавил эксперт.

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