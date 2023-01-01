ВОЙНА В Украине путин готовится разместить ядерное оружие в беларуси: появились признаки таких намерений

2023-01-01 21:00

 

Хозяин Кремля не доверит ядерное оружие Лукашенко, оно будет находиться под контролем российских военно-космических сил.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин заинтересованы в размещении тактического ядерного оружия на территории страны-сателлита РФ.

Белорусский оппозиционер и министр культуры Беларуси в 2009-2012 гг. Павел Латушко назвал в интервью Radio NV признаки таких намерений.

"У нас есть инсайды, подтвержденные из нескольких источников, о том, что офицеры ракетно-артиллерийских войск Беларуси выезжали в Российскую Федерацию на склады и части хранения тактического ядерного оружия, изучали логистику, транспортировку. На этой неделе проходили учения войск химической радиационной защиты на территории Беларуси. Ради чего это все происходит? Один из элементов — это подготовка и размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси", — отметил он.

Белорусский оппозиционер также напомнил о заявлениях лидеров двух диктаторских режимов о модернизации бомбардировщиков СУ-25, способных нести тактическое ядерное оружие, и о том, что "Искандеры" двойного назначения уже поступили на боевое дежурство в Беларусь.

"Все это говорит о том, что фактически осталось сделать один шаг, одно давление и ядерное тактическое оружие будет размещено на территории Беларуси", — подчеркнул Латушко.

Белорусский оппозиционер уточнил, что Путин не доверит ядерное оружие Лукашенко, а лишь разместит его на территории Беларуси и "оно будет находиться под контролем российских военно-космических сил, сил ядерного сдерживания".

Латушко также отметил, что Лукашенко не возражает против размещения ядерного оружия, потому что считает, что это повысит его рейтинг и гарантирует пожизненную власть.

При этом бывший белорусский чиновник подчеркнул, что ядерное оружие в Беларуси создает дополнительную угрозу не только Украине, но и Западной Европе.

Напомним, российский политолог Андрей Пионтковский считает, что Путин втягивает Александра Лукашенко в ядерный шантаж, и именно для этого глава РФ летал в Минск.

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