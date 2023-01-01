ВОЙНА В Украине Воздушные силы об уникальном опыте ПВО Украины: едва успевали перезаряжать NASAMS

2023-01-01 11:35

 

Украинские специалисты противовоздушной обороны "на отлично" освоили зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые в ночь на 1 января 2023 года ловко уничтожали иранские беспилотники-камикадзе.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Видим, что небо было действительно под надежной защитой. Хочется еще отметить помощь партнеров. Для них должен быть такой знак-сигнал, потому что NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Как из артиллерии ими лупили.

Такого опыта применения этого ЗРК, пожалуй, никто не имеет: во время ведения боя перезаряжать комплекс и уничтожать воздушные цели. Это говорит о том, что у нас просто их мало... ракеты есть, а самих ЗРК нам надо больше.

Это еще один сигнал нашим партнерам - насколько ловко и эффективно в таких боевых условиях могут применять боевую технику иностранного производства наши специалисты, которые всего несколько недель назад проходили обучение".

Детали: Игнат подтвердил, что все 45 дронов-камкадзе, направленные врагом на Украину в новогоднюю ночь, были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны.

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