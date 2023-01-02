ВОЙНА В Украине Ракетные запасы на россии практически пусты - разведка раскрыла реальные цифры по арсеналам врага

2023-01-02 11:33

Ракетных запасов у армии рашистов осталось еще на две-три массированных атаки по Украине. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Они уже применили меньше ракет, чем в предыдущих волнах. Это значит, что они четко понимают, что цифры, которые я вам сейчас озвучиваю, это абсолютная правда. Им нужно уменьшать количество для того, чтобы держать хоть какую-нибудь имитацию интенсивности ракетных атак", - сказал он.

Буданов заявил, что оккупанты постоянно увеличивают сроки между ракетными атаками. Более того, враг уменьшает количество ракет в одном залпе.

"Все помнят: атаки были по понедельникам, потом ракетные удары по Украине были раз в 10 дней, дальше раз в 14-15 дней. То есть, они постоянно увеличивают срок и уменьшают количество ракет в одном залпе. Это делается для того, чтобы имитировать ситуацию, что якобы армия РФ еще может наносить ракетную угрозу украинцам", - объснил глава ГУР.

Также, по словам Буданова, на сегодняшний день у россиян осталось около полторы сотни ракет.

"При очень благоприятных условиях россияне в месяц могут производить суммарно до 50 ракет типа Х-101 и Калибр. То есть, на одну ракетную атаку по Украине россиянам нужно работать полтора-два месяца", - добавил он.