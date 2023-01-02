ВОЙНА В Украине В Германии начали производство артиллерии для ВСУ: что известно

2023-01-02 16:30

Немецкая компания Kraus-Maffei Wegmann начала производство самоходных артиллерийских установок RCH-155 для украинской армии.

Об этом заявил советник компании Николас Драммонд.

Сообщается, что согласно контракту на 216 миллионов евро ВСУ должны получить 18 таких артиллерийских орудий на колесном шасси.

Но ждать скорого получения новой немецкой техники не стоит. Ожидается, что поставки RCH-155 будут готовы не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта – то есть в 2025 году.

Напомним, что ранее Словакия и Украина договорились о поставках восьми артиллерийских установок Zuzana 2. Первые четыре САУ от Словакии Украина получила в августе.

Также сообщалось, что немецкие САУ "Panzerhaubitze 2000" заметили на позициях украинских войск в июне. Также, Германия согласовала продажу Украине сотни самоходных гаубиц "Panzerhaubitze 2000".