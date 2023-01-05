ВОЙНА В Украине Из-за тотального дефицита боеприпасов оккупанты меняют тактику обстрелов Украины

2023-01-05 14:29

Войска оккупантов меняют тактику обстрелов Украины, комбинируя различные типы вооружения. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

По его словам, враг начал менять тактику, применяя в различных конфигурациях и иранские БПЛА, и ракеты старого типа, и относительно точные баллистические ракеты и переработанные ракеты С-300.

"Мы видим влияние экономических санкций на рф. Они пытаются обойти санкции, завезти комплектующие, но это не так просто сделать", - сказал представитель ГУР.

Он отметил, что у россиян сейчас в дефиците баллистические ракеты Искандер, приближаются к окончанию запасы Калибров, уменьшается количество крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555.

Скибицкий считает, что россия способна максимум на два - три мощных удара из относительно точного вооружения.

Он также добавил, что враг начал испытывать дефицит РСЗО.

"Если мы говорим о суше, то это прежде всего РСЗО Смерч, Ураган и даже артиллерийские снаряды калибра 122 мм, 152 мм. Главное управление разведки МО Украины постоянно фиксирует меры России по пополнению именно этими боеприпасами из других стран. Большое количество они завезли из Беларуси и очень активно работают с другими странами, чтобы найти запасы", - сообщил Скибицкий.