ВОЙНА В Украине Севастополь посетила "бавовна": оккупанты заявили о массированной атаке и рассказали о сбитых дронах

2023-07-16 11:30

 

"Губернатор" утверждает, что были сбиты восемь беспилотников.

Во временно оккупированном Севастополе ночью 16 июля прогремели несколько мощных взрывов. Начались они около четырех часов.

В оккупационных властях традиционно заявили о работе ПВО.

"Просто сейчас силы ПВО и флот России отбивают атаку украинских БПЛА на Севастополь в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы", – отметил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, атака была "массированной и продолжительной". Позже он назвал якобы "результаты работы ПВО". Он утверждает, что "никакие объекты ни в городе, ни в акватории – не пострадали".

"Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде", – добавил Развожаев.

Местные в Телеграмм-каналах паникуют из-за взрывов и пишут, что им очень страшно. По словам жителей города, взрывы были настолько мощные, что трясло дома и едва не выбило окна.

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