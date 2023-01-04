ВОЙНА В Украине В Украину идет резкое похолодание с сильными морозами и снегопадами

2023-01-04 08:24

В Украину идет резкое похолодание с сильными морозами и снегопадами. Такой прогноз сделал народный синоптик Станислав Щедрин

"С 6 января в Украину таки придут 20-градусные морозы, снегопады и метели. С 4 января по всей стране ожидается резкое похолодание до +1+5 градусов и дожди, местами с мокрым снегом.

А с 6 января температура воздуха очень существенно упадет в северо-восточных областях - ночью до минус 17-20 градусов.

На западе Украины будет несколько теплее - до минус 10-13 градусов, на остальной территории температура будет колебаться в пределах 10-16 градусов мороза", — пишет Щедрин.

Он также добавляет, что в период с 6 по 11 января по всей стране ожидаются сильные снегопады и метели.