ВОЙНА В Украине роССия готовит новые наступательные действия: могут пойти с севера или востока – ГУР

2023-01-03 17:30

Россия не планирует завершать войну против Украины, а будет продолжать наступательные действия на разных направлениях.

Источник: сайт Главного управления разведки Минобороны со ссылкой на представителя ГУР Андрея Черняка

Прямая речь Черняка: "По оценкам военной разведки Украины, россияне в следующем году и в дальнейшем будут пытаться продолжать вести наступательные действия. Ни на одном из направлений им не удалось достичь своей цели. Они понимают, что проигрывают, но завершения войны не планируют.

Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или востока".

Детали: Он отметил, что защитники готовы к любым действиям врага.

Черняк также выразил убеждение, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область.

В то же время он считает, что захватчикам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон.

По прогнозу военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек.

Но, по мнению Черняка, руководство России готово к таким потерям.

Предыстория:

- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предостерег, что россияне снова пойдут на Киев. По его словам, уже в январе или весной РФ может начать большое наступление с востока, с юга или с севера.

- Министр обороны Алексей Резников допустил, что российские войска готовятся к новому масштабному наступлению в феврале.

- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предполагал, что российские войска могут попытаться возобновить масштабное наступление на Украину в январе-феврале 2023 года.

- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен, что у России нет шансов захватить украинскую территорию.

- Генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что президент России Владимир Путин готов к длительной войне и новым наступательным операциям.

- В конце декабря 2022 года заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что на территории Беларуси, Брянской и Курской областей России вблизи с Украиной сейчас находятся лишь 22 тысячи российских военнослужащих, что вдвое меньше, чем было перед полномасштабным вторжением 24 февраля и наступлением на Киев.