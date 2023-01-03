ВОЙНА В Украине "Таких результатов еще не было". Силы ПВО сбили 100% иранских дронов за двое суток

2023-01-03 18:00

 

Противовоздушная оборона за первые двое суток нового года уничтожила 84 дрона. То есть 100%, запущенных российскими войсками.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что всего с сентября украинские силы уничтожили почти 500 вражеских дронов.

"Готовиться будем. Дроны сбиваем. Как видите, за двое суток - это новогодняя ночь и после новогодней ночи - сбито 84 дрона. 100% было сбито противовоздушной обороной. Таких результатов не достигали еще никогда. Дроны уже близятся к цифре пол тысячи с 11 сентября. Это пол тысячи только сбитых дронов. Немного меньше и крылатых ракет. Я считаю атаки по критической инфраструктуре Украины с 11 сентября", - рассказал Игнат.

Напомним, также в Воздушных силах оценили, может ли Россия каждую ночь атаковать дронами.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит длительную атаку дронами, чтобы истощить украинскую ПВО.

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