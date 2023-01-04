ВОЙНА В Украине За сутки ликвидировано более семисот оккупантов - общие потери врага приближаются к 110 тыс

2023-01-04 12:28

С 24 февраля 2022 года по 4 января 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 108 910 человек (+720 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За время войны уничтожены:

  • 3038 (+2) танков
  • 6106 (+6) боевых бронированных машин
  • 2039 (+6) артиллерийских систем
  • 424  реактивных системы залпового огня
  • 215 (+1) средств ПВО
  • 283 самолета
  • 270 вертолетов
  • 1842 (+3) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 723 крылатые ракеты
  • 16 кораблей / катеров
  • 1 крымский мост
  • 4745 (+10) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 181  единица специальной техники

Ранее в Генштабе подтвердили потери оккупантов в Запорожской области. В районах Токмака, Мелитополя, Бердянска, Полог и Васильевки были "демилитаризованы" сотни оккупантов.

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