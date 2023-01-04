За сутки ликвидировано более семисот оккупантов - общие потери врага приближаются к 110 тыс
2023-01-04 12:28
С 24 февраля 2022 года по 4 января 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 108 910 человек (+720 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
За время войны уничтожены:
- 3038 (+2) танков
- 6106 (+6) боевых бронированных машин
- 2039 (+6) артиллерийских систем
- 424 реактивных системы залпового огня
- 215 (+1) средств ПВО
- 283 самолета
- 270 вертолетов
- 1842 (+3) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 723 крылатые ракеты
- 16 кораблей / катеров
- 1 крымский мост
- 4745 (+10) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 181 единица специальной техники
Ранее в Генштабе подтвердили потери оккупантов в Запорожской области. В районах Токмака, Мелитополя, Бердянска, Полог и Васильевки были "демилитаризованы" сотни оккупантов.