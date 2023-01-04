ВОЙНА В Украине За сутки ликвидировано более семисот оккупантов - общие потери врага приближаются к 110 тыс

2023-01-04 12:28

С 24 февраля 2022 года по 4 января 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 108 910 человек (+720 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За время войны уничтожены:

3038 (+2) танков

6106 (+6) боевых бронированных машин

2039 (+6) артиллерийских систем

424 реактивных системы залпового огня

215 (+1) средств ПВО

283 самолета

270 вертолетов

1842 (+3) БПЛА оперативно-тактического уровня

723 крылатые ракеты

16 кораблей / катеров

1 крымский мост

4745 (+10) единиц автомобильной техники и автоцистерн

181 единица специальной техники

Ранее в Генштабе подтвердили потери оккупантов в Запорожской области. В районах Токмака, Мелитополя, Бердянска, Полог и Васильевки были "демилитаризованы" сотни оккупантов.