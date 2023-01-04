ВОЙНА В Украине Очередную коррупционную схему Васькова по экспорту украинского зерна «накрыла» СБУ

2023-01-04 15:28

Пресс-служба СБУ сообщила о разоблачении очередной преступной схемы миллионных хищений на экспорте украинского зерна. ( https://t.me/SSU_Odesa/3585 ) К организации сделки причастны более 10 высокопоставленных чиновников. Среди них – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни. Обыски прошли также на зерновых терминалах портов Большой Одессы. По данным СБУ, в схеме были задействовали более 370 фиктивных коммерческих структур, через которые покупали-продавали фермерское зерно и вывозили дальше за границу по «зерновому» коридору. Уже доказано, что таким способом было вывезено более 1 млн тонн зерна.

Как оказалось, что данью обложены не только зерновозы, но и суда с гуманитаркой. Так, к примеру, до сих пор не может зайти в украинский порт судно Vilena IMO 7905481 с генераторами для армии и больниц. Причина простоя банальная – отказ платить дань. ( https://from-ua.com/news/ 634854-novoe-cp-v-more-sudno- s-gumanitarnym-gruzom-ne- vpuskayut-v-ukrainu.html

Пока что правоохранители трясут простых исполнителей очередной вскрытой схемы. Но с каждым новым задержанием и обыском все ближе и ближе к Васькову и его компашке, которая наживается на войне.