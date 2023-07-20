Мир Хорватия предложила свою железнодорожную сеть и порты для экспорта украинского зерна

2023-07-20 10:27

Госсекретарь МИД Хорватии Франо Матусич заявил, что Хорватия предлагает свою железнодорожную сеть и порты в Адриатическом море для транспортировки украинского продовольствия по альтернативным путям через блокирование Россией "зерновой инициативы".

Об этом он сказал на заседании Генеральной Ассамблеи ООН во время открытых дебатов министерского уровня, посвященных ситуации на временно оккупированных территориях Украины, сообщает Укринформ.

"Хорватия готова помочь в поиске новых маршрутов экспорта украинского зерна. Хорватские железные дороги и порты в Адриатическом море - это один из возможных альтернативных маршрутов", - отметил Матусич.

По его словам, решение московии прекратить соглашение провоцирует угрозу голода во многих уголках планеты.

Госсекретарь МИД Хорватии добавил, что его страна готова поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Напомним, по словам посла Украины в Турции Василия Боднаря, Украина рассматривает возможность транспортировки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Румынии и Болгарии.