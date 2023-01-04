Буданов анонсировал новое серьезное наступление ВСУ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует провести серьезное наступление на фронте.
В интервью телеканалу ABC News он поделился, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".
"Тогда [мы увидим больше] освобождений территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса", — подчеркнул глава ГУР.
По его словам, цель Украины — выйти на границы 1991 года. Буданов уверен, что Украина добьется это цели.
Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Российской Федерации бросят на фронт все и всех, кого удастся забрать, чтобы отложить свое поражение в войне против Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия хочет начать новую волну наступления в феврале.
По данным Генштаба, потери России в Украине за сутки возросли на 720 оккупантов. Теперь общие боевые потери противника в нашем государстве составляют около 108 910 человек.