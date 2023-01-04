ВОЙНА В Украине Буданов анонсировал новое серьезное наступление ВСУ

2023-01-04 16:00

 

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует провести серьезное наступление на фронте.

В интервью телеканалу ABC News он поделился, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

"Тогда [мы увидим больше] освобождений территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса", — подчеркнул глава ГУР.

По его словам, цель Украины — выйти на границы 1991 года. Буданов уверен, что Украина добьется это цели.

Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Российской Федерации бросят на фронт все и всех, кого удастся забрать, чтобы отложить свое поражение в войне против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия хочет начать новую волну наступления в феврале. 

По данным Генштаба, потери России в Украине за сутки возросли на 720 оккупантов. Теперь общие боевые потери противника в нашем государстве составляют около 108 910 человек.

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