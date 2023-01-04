ВОЙНА В Украине Вблизи Красноярска партизаны остановили движение военных эшелонов, - разведка

2023-01-04 18:00

 

В ночь на 4 января в России партизаны в очередной раз остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в Красноярске.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"В новом 2023 году это уже, по крайней мере, шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах России, что приводит к нарушениям в графиках движения военных эшелонов", - говорится в сообщении.

В прошлом 2022 было отмечено около 40 таких случаев, а также уничтожение железнодорожных трансформаторов и локомотивов. Существенная активизация рельсовых партизан в России отмечается после объявления путинского режима частичной мобилизации.

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