ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили два склада боеприпасов врага

2023-01-04 20:30

 

Системы вооружения типа HIMARS и MLRS ежесуточно охотятся на вражеские объекты и достигают уникальной снайперской точности.

Силы обороны за сутки уничтожили два склада с боеприпасами врага на Авдеевском и на Лиманском направлениях. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Наши ракетные войска и артиллерия поражают разные цели: это, в первую очередь, большие скопления врага, личного состава, как было в этот раз, техники, а также склады с вооружением и боеприпасами, горюче-смазочными материалами. В эти сутки два склада с боеприпасами были уничтожены на Бахмутском направлении, один на Авдеевском и на Лиманском, - рассказал он.

По словам Череватого, высокоточные системы вооружения типа HIMARS и MLRS ежесуточно охотятся на вражеские объекты и достигают уникальной снайперской точности.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отбили десять атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях, а также поразили вражеский пункт управления БПЛА.

Также сообщалось, что ВСУ поразили два пункта управления РФ.

subscriber subscriber

Еще по теме

Острова под Херсоном находятся в "серой зоне" - ВСУ

2023-01-04 20:00

Удар по казарме захватчиков в Макеевке: в ВСУ прокомментировали версию оккупационного Минобороны

2023-01-04 17:00

Буданов анонсировал новое серьезное наступление ВСУ

2023-01-04 16:00

В ВСУ объяснили, возможно ли создание в Украине "купола" из ПВО

2023-01-03 22:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

путин болен раком и вскоре может умереть - Буданов

2023-01-04 22:00

роССия могла переключиться с Бахмута на Соледар: WSJ узнало причину

2023-01-04 21:00

ВСУ уничтожили два склада боеприпасов врага

2023-01-04 20:30

Острова под Херсоном находятся в "серой зоне" - ВСУ

2023-01-04 20:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

путин болен раком и вскоре может умереть - Буданов 2023-01-04 22:00
роССия могла переключиться с Бахмута на Соледар: WSJ узнало причину 2023-01-04 21:00
ВСУ уничтожили два склада боеприпасов врага 2023-01-04 20:30
Острова под Херсоном находятся в "серой зоне" - ВСУ 2023-01-04 20:00