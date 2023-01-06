Мир Австралия инвестирует 684 миллиона долларов на закупку ракетных систем HIMARS

2023-01-06 22:12

Австралия инвестирует 684 миллиона долларов на закупку военно-морских ракет и хорошо показавших себя на войне в Украине высокомобильных ракетных систем HIMARS.

Как сообщает Reuters, австралийское правительство подписало контракт с компанией Kongsberg на противокорабельные ракеты Naval Strike Missile (NSM), которые будут использоваться на эсминцах Hobart и фрегатах Anzac с 2024 года.

Кроме того, власти страны планируют закупить системы HIMARS, в которые входят пусковые установки, ракеты и учебные ракеты.

"В нынешней стратегической ситуации важно, чтобы Силы обороны Австралии были оснащены высокотехнологичными, целевыми военными средствами", - заявил министр обороны Ричард Марлз.