ВОЙНА В Украине Минус более 800 роССиян за сутки: Генштаб ВСУ обновил общие потери рф в Украине

2023-01-05 16:00

За минувшие сутки уничтожено еще приблизительно 810 российских захватчиков.

Общие боевые потери РФ в Украине с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили 109 тыс. 720 захватчиков, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По его данным, в частности, ликвидированы 3041 танк (+3 за сутки), 6108 боевых бронированных машин (+2), 2051 артсистема (+12), 426 реактивных систем залпового огня (+2), 271 вертолет (+1), 1844 беспилотника оперативно-тактического уровня (+2) и 4759 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+14).

Война в Украине - сегодня это стоит знать

Утром 5 января Генштаб ВСУ сообщил, что россияне наступали на Купянском и Авдеевском направлениях, но не имели успеха. В Генштабе также поделились, что защитники нашей страны в Донецкой и Луганской областях в течение минувших суток отразили атаки врага в районах 16 населенных пунктов.

Стоит отметить, что на Донбассе уже давно идут ожесточенные бои, крепостью защитников Украины стал город Бахмут. На Бахмутском направлении россияне пытаются наступать и несут очень серьезные потери.

Напомним, общие потери России в Украине по состоянию на 4 января составляли около 108 910 противников.