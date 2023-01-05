В результате пенсионной реформы 2023 года пенсионеры смогут получать по две выплаты: из Пенсионного фонда и накопительной системы, которую запустят в результате реформы.
Одним из приоритетов работы правительства на 2023 год станет внедрение обязательного пенсионного накопления. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Украина уже много лет имеет проблему с наполнением Пенсионного фонда. Трудоспособного населения становится меньше, количество пенсионеров увеличивается. Война сделала ситуацию критической", — подчеркнул глава Кабмина.
По словам Шмыгаля, реформа заключается в том, что все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета.
"Средства будут идти туда с трех источников: вклад работодателей, взнос государства на паритетных с работодателем началах и добровольные взносы граждан. Таким образом, мы реализуем на практике право каждого украинца на достойную пенсию", — сказал премьер.
Добавим, что реформа не затронет тех, кто уже получает пенсию. Чтобы получить вторую пенсию, необходимо самостоятельно накопить на нее.
Как пополнять личный накопительный пенсионный счет
Пенсионная реформа в Украине
Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.
В июле 2021 года правительство утвердило Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.
В сентябре 2022 года Шмыгаль отметил, что он уверен в принятии в ближайшее время законодательства о введении в Украине накопительной пенсионной системы. При этом в ноябре 2022 года Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта о внедрении накопительной пенсионной системы на неопределенный срок.