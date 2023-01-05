ВОЙНА В Украине Украинцы будут получать по две пенсии: как это и когда может заработать

2023-01-05 17:00

В результате пенсионной реформы 2023 года пенсионеры смогут получать по две выплаты: из Пенсионного фонда и накопительной системы, которую запустят в результате реформы.

Одним из приоритетов работы правительства на 2023 год станет внедрение обязательного пенсионного накопления. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина уже много лет имеет проблему с наполнением Пенсионного фонда. Трудоспособного населения становится меньше, количество пенсионеров увеличивается. Война сделала ситуацию критической", — подчеркнул глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, реформа заключается в том, что все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета.

"Средства будут идти туда с трех источников: вклад работодателей, взнос государства на паритетных с работодателем началах и добровольные взносы граждан. Таким образом, мы реализуем на практике право каждого украинца на достойную пенсию", — сказал премьер.

Добавим, что реформа не затронет тех, кто уже получает пенсию. Чтобы получить вторую пенсию, необходимо самостоятельно накопить на нее.

Как пополнять личный накопительный пенсионный счет

из государственного бюджета;

работодателем;

работником.

Пенсионная реформа в Украине

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле 2021 года правительство утвердило Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

В сентябре 2022 года Шмыгаль отметил, что он уверен в принятии в ближайшее время законодательства о введении в Украине накопительной пенсионной системы. При этом в ноябре 2022 года Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта о внедрении накопительной пенсионной системы на неопределенный срок.