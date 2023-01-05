ВОЙНА В Украине От 45 до 50 гривен за доллар: эксперты пояснили, что повлияет на курс валюты в 2023 году

2023-01-05 17:30

Эксперты спрогнозировали, как изменится курс доллара в Украине в 2023 году.

Об этом пишет Фокус.

Так, каким будет курс гривны в 2023 году, во многом зависит от политики Национального банка, который может пересмотреть установленный на сегодняшний день курс на межбанковском рынке на уровне 36,57 грн/долл. в сторону повышения. К примеру, до 40 или 42 грн/долл.

В частности, на валютный курс в Украине в 2023 году повлияют следующие ключевые факторы: война в Украине, ситуация с золотовалютными резервами объем поступлений кредитов и грантов от стран-партнеров, уровень инфляции, темпы возможного восстановления экономики Украины, а также объем полученных от РФ репараций.

По словам главного менеджера по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергея Колодия, курс на 2023 год зависит от комплекса факторов, часть из которых пока неизвестна из-за неопределенности относительно интенсивности войны и срока ее завершения.

"Поэтому траекторию курса трудно предсказать точно на следующий год. В любом случае, мы не ожидаем значительных и резких изменений в курсовой динамике в следующем году, если не будут меняться геополитические факторы", - сказал он.

Тем временем, директор департамента по контролю ликвидности и ценных бумаг Кредобанка Сергей Кучерявый выразил мнение, что на валютный курс в 2023 году будут оказывать влияние панические настроения населения на фоне событий на войне, дефицит наличного доллара, осуществление бюджетных и военных выплат.

Эксперты, опрошенные изданием, также отмечают, что укрепление гривны в 2023 году вряд ли возможно.

"Я не очень верю в возможность укрепления гривны по отношению к сегодняшнему официальному курсу: даже если к этому будет толкать вероятный профицит платежного баланса из-за оживления инвестиций и международной помощи, укрепление гривны будет вредить экспортерам и темпам восстановления экономики. Но и для апокалиптических прогнозов о заоблачном курсе доллара нет никаких оснований", - отметила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

Директор департамента казначейства ComInBank Герман Марченко также считает, что на курс гривны в 2023 году будет влиять и политика Нацбанка относительно курса на межбанке, и параметры выполнения плана госбюджета.

Так, в ближайшие месяцы эксперты не видят оснований для серьезной девальвации.

"Конечно, валютный рынок демонстрирует признаки некоторой инертности и имеет зависимость от сезонных тенденций, поэтому в перспективе ближайшие два месяца при сохранении учетной ставки НБУ на уровне 25% годовых и официального курса, курс доллара не пересечет отметку в 41 грн/долл", - подчеркнул Марченко.

А вот в дальнейшем в 2023 году высока вероятность ослабления курса гривны до уровня 42-45 грн/долл. В данном случае Нацбанк вполне может пересмотреть фиксированный курс.

"Полагаю, что во втором полугодии фиксированный курс будет сдвинут к отметке 45,5 грн за доллар, где также будет зафиксирован Нацбанком. Наличный может находиться вблизи отметки 50 грн/долл. При этом, многое зависит от внешней помощи и реализации права на репарации", - добавил Андрей Шевчишин.