ВОЙНА В Украине ВСУ накапливают силы для нового крупного наступления: где и когда оно может начаться

2023-01-05 21:00

Украинские войска продолжают накапливать военную силу и боеприпасы для нового крупного наступления, которое должно начаться до того, как уйдут морозы.

Об этом сообщает Euronews.

Как утверждает аналитик Атлантического совета Питер Дикинсон, новое наступление ВСУ будет иметь "решающее значение для сохранения поддержки международного сообщества и демонстрации того, что их огромные финансовые и военные усилия для Украины приносят результаты".

По словам бывшего полковника армии США Лайама Коллинза, Украина должна организовать атаку до того, как весной растает снег и уйдут морозы, что затруднит использование грунтовых дорог.

"Украина захочет провести эту атаку, пока земля промерзла и находится в благоприятном для них состоянии", - подчеркнул Коллинз, добавив, что украинские силы могут переносить стресс боевых действий при низких или минусовых температурах намного лучше, чем россияне, которые испытывают проблемы с логистикой, моральным духом и лидерством.

Что касается направления нового наступления, то аналитики называют наиболее очевидным местом для атаки юг Украины, с последующим прорывом до побережья Азовского моря.

"Вероятно, в сторону Бердянска, возможно, в сторону Мелитополя, чтобы изолировать от пополнения запасов российские силы, направляющиеся в сторону Крым", - считает аналитик Атлантического совета Дикинсон.

Он отметил, что такая атака будет гораздо более масштабной версией Херсонского наступления, когда россиян отрезали от снабжения и те вынуждены были отступить.

Также эксперты допускают, что Украина может попытаться застать россиян врасплох, посылая ложную информацию, как это было перед масштабным Харьковским наступлением, когда оккупационные войска ожидали атаку на юге.

При этом полковник Коллинз предупреждает, что чем больше россияне будут вынуждены отступать, тем труднее будет с ними бороться. Однако он уверен, что российская армия, в свою очередь, не может проводить крупномасштабный огневой маневр, поскольку у них нет такой возможности.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина военный эксперт, полковник Сергей Грабский рассказал, что Вооруженные силы Украины способны на молниеносный прорыв на Мелитополь. По его словам, это направление выглядит наиболее перспективной зоной, где противник может получить новое поражение.