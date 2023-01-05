ВОЙНА В Украине Эрдоган призвал путина к "одностороннему прекращению огня"

2023-01-05 22:00

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в котором обсудил войну в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, во время телефонного разговора обсуждались турецко-российские отношения, в частности энергетические, а также региональные вопросы, в частности российско-украинская война и Сирия.

В разговоре Эрдоган отметил, что переговоры по российско-украинской войне принесли положительные результаты, такими он назвал инициативу по созданию зернового коридора, обмену пленными и созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Эрдоган также заявил, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним объявлением о прекращении огня и "видением справедливого решения".

Что касается энергетических вопросов, Эрдоган сказал, что РФ и Турция укрепили и продолжают укреплять инфраструктуру для создания хаба природного газа в Турции, и заявил, что они стремятся завершить дорожную карту и сделать конкретные шаги для реализации этого проекта как можно скорее.

Напомним, во вторник советник турецкого президента Ибрагим Калын анонсировал телефонные разговоры Эрдогана с президентами Украины и России.

Состоялся ли разговор с Владимиром Зеленским, пока не сообщалось.

Последний раз Эрдоган говорил с Зеленским 11 декабря. Тогда речь шла о гуманитарной помощи Турции, "зерновой сделке", ситуации на Запорожской атомной электростанции и "формуле мира".

subscriber subscriber

Еще по теме

В Бундестаге призвали немедленно передать Украине БМП Marder

2023-01-05 21:30

Хакеры узнали, что лукашенко мог обмануть путина с тестами на ковид

2023-01-04 17:30

Удар ВСУ по базе роССиян в оккупированной Макеевке подрывает авторитет путина, - ISW

2023-01-03 18:30

В Пентагоне угрожают физическим устранением путина, - лавров

2022-12-27 18:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Эрдоган призвал путина к "одностороннему прекращению огня"

2023-01-05 22:00

В Бундестаге призвали немедленно передать Украине БМП Marder

2023-01-05 21:30

ВСУ накапливают силы для нового крупного наступления: где и когда оно может начаться

2023-01-05 21:00

Похолодание повышает потребление: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране

2023-01-05 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Эрдоган призвал путина к "одностороннему прекращению огня" 2023-01-05 22:00
В Бундестаге призвали немедленно передать Украине БМП Marder 2023-01-05 21:30
ВСУ накапливают силы для нового крупного наступления: где и когда оно может начаться 2023-01-05 21:00
Похолодание повышает потребление: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране 2023-01-05 20:30