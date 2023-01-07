ВОЙНА В Украине Оккупанты могут взорвать дамбу в Сватово, чтобы замедлить продвижение ВСУ, - ЦНС

2023-01-07 21:00

 

Российские войска могут планировать подрыв дамбы сватовского водохранилища (Луганская область). Таким образом, враг рассчитывает замедлить продвижение украинских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра национального сопротивления.

По данным ЦНС, во временно оккупированное Сватово прибыло вражеское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность подрыва дамбы местного водохранилища.

"Таким образом, враг рассчитывает замедлить продвижение Вооруженных сил Украины на этом участке фронта. При этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы", - отметили там.

В Центре национального сопротивления заметили, что такие действия разрушают украинскую инфраструктуру и не имеют целесообразности. При этом россияне могут использовать это для повода депортации местного населения.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что украинские силы добились больших успехов в Харьковской области и в направлении Сватово-Кременная.

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