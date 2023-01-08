ВОЙНА В Украине роССия гадает, где будут наступать ВСУ — британская разведка

2023-01-08 17:00

Россия готовится к возможному наступлению Вооруженных Сил Украины на двух направлениях – на севере Луганской области и в Запорожской области в районе городов Васильевка и Орехов.

Об этом говорится в сводке британской разведки.

Наступлением в Запорожской области украинская армия сможет перерезать или взять под огневой контроль «сухопутный коридор» в Крым, тогда как деоккупация территорий на востоке еще больше поставит под сомнение одну из заявленных россией целей войны – захватить Донецкую и Луганскую области.

«Решение, минимизации какой из этих угроз отдать приоритет, вероятно, является одной из главных дилемм для российского оперативного планирования», – говорится в сообщении.

Пока что россия укрепляет оборонительные укрепления в Запорожской области, сохраняя в этом районе большие силы.

Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что главнокомандующий Валерий Залужный выразил уверенность в том, что россия может предпринять повторную попытку наступления на Киев в 2023 году, в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем – в январе. Сейчас для Украины важно удержать линию фронта и не сдавать позиции.