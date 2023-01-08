ВОЙНА В Украине Вслед за крейсером «Москва»: россия продолжает терять собственный флот

2023-01-08 18:00

Российский ВПК потерпел неудачу при попытке модернизировать и вернуть в строй ВМФ рф единственный авианосец «Адмирал Кузнецов» и атомный ракетный крейсер проекта 1144 года «Адмирал Нахимов». Соответственно, эти корабли можно считать потерянными для российского флота, поскольку уровень проблем с их техническим состоянием оказался значительно выше, чем считалось ранее.

Об этом пишет издание Guildhall со ссылкой на собственные источники в разведывательном сообществе.

В частности, утверждается, что корпус «Кузнецова» снаружи проржавел ниже третьей палубы настолько, что трюмы начали наполняться водой и корабль потерял возможность идти собственным ходом.

Авианосец планировали вывести на буксире из сухого дока для продолжения работ, но россияне отложили буксировку на неопределенный срок. Поскольку во время таких работ «Адмирал Кузнецов» может завалиться на бок или вообще утонуть.

По рашистскому атомному крейсеру «Адмирал Нахимов» ситуация еще более специфична. Оказалось, что россиянам так и не удалось восстановить систему защиты ядерной силовой установки на корабле, защита графитовых стержней в реакторах вообще проржавела. Проще говоря, есть риск, что реакторы на российском крейсере «Адмирал Нахимов» могут рвануть, и вместо боеспособного корабля у орков будет только свой «мини-Чернобыль».

Из всех систем на «Нахимове» работает только навигационное оборудование. Хотя рашистская пропаганда обещала своим потребителям, что этот крейсер в рамках модернизации напичкают «Калибрами» и «Цирконами» и вернут в строй ВМФ рф не позже конца 2023 года.

Интересно, что при всем этом, как утверждает издание, для обоих кораблей были сформированы полностью комплектные экипажи. Моряки «Нахимова» уже прибыли вроде бы принимать крейсер, а штат «Кузнецова» вообще раздули «по нормам военного времени».

По данным из открытых источников, экипаж атомного крейсера «Адмирал Нахимов» должен составлять около 740 человек, экипаж авианосца «Адмирал Кузнецов» — около 2000 человек. И здесь не следует исключать вариант, что часть этих моряков «спишут на сушу» и отправят на фронт воевать против ВСУ.