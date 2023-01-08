В Мелитополе сообщают о новых взрывах возле "Гидромаша"

В воскресенье, 8 января, в Мелитополе Запорожской области снова сообщают о взрывах в районе завода "Гидромаш".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Несколько громких взрывов недалеко от захваченного оккупантами завода "Гидромаш", где и так "курили" всю ночь", - написал он.
По его словам, ПВО оккупантам "явно не помогает, зато в небо сразу же взлетела вражеская авиация".
Как сообщалось, во временно захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области ночью 8 января прозвучала серия мощных взрывов из-за детонации снарядов оккупантов, которые они хранили на заводе "Гидромаш".
Напомним, перед этим в Мелитополе раздался громкий взрыв в канун Рождества, а прогремел он в районе железнодорожного вокзала.