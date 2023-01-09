ВОЙНА В Украине Украинцам планируют разрешить передавать о себе данные военкоматам через портал Дія: что известно

2023-01-09 18:00

 

В Украине утвердили новые правила ведения военного учета во время войны. Теперь военнообязанные смогут передавать информацию о себе в военкомат через портал Дія.

Журналисты рассказали, какие функции для территориальных центров комплектования (ТЦК) и военнообязанных прибавят к нему. Они прописаны в постановлении Кабмина №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" от 30 декабря 2022 года.

Портал Дія для военного учета упоминается впервые

Согласно документу, теперь военнообязанные украинцы, а таковыми являются мужчины в возрасте 18-60 лет, смогут по собственному желанию передавать о себе данные военкоматам через этот портал, в частности во время смены места жительства.

Военный учет должен вестись через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, который формируют ТЦК. Именно в нем производят первичную запись или актуализируют данные о военнообязанных.

"Призывник, военнообязанный или резервист может по собственному желанию предоставить сведения для включения в Реестр при формировании декларации о месте жительства с использованием средств Единого государственного вебпортала электронных услуг (далее – портал Дія) при условии введения информационного взаимодействия. Механизм и требования к техническому описанию сервиса электронного информационного взаимодействия между Дія и госреестром устанавливаются Минобороны", – говорится в ч. 5 п. 15 Правил.

Это можно будет сделать при формировании декларации о месте жительства с использованием средств Дія – при условии введения соответствующего информационного взаимодействия.

Сроки начала работы такого функционала портала Дія в постановлении не указано. Определить и установить механизм и требования к техническому описанию сервиса электронного информационного взаимодействия между ним и Реестром должно Министерство обороны Украины.

Вопрос учета военнообязанных и резервистов, находящихся за пределами Украины, в 2023 году получил законодательное оформление. Теперь дипучреждения будут организовывать военный учет украинцев за границей и заниматься возвращением мужчин домой во время мобилизации.

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