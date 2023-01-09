ВОЙНА В Украине роССия может начать наступление на Запорожье - ГУР

2023-01-09 18:30

 

За последние две недели РФ перебросила много своих войск не только на восток, но и в Запорожскую область и Херсон из Ростова и другого региона возле границы с Украиной.

Россияне могут начать наступление на Запорожскую область, на Харьковском направлении будут пытаться остановить контрнаступление ВСУ, заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью Corriere della Sera, опубликованном 8 января.

Он рассказал, что за последние две недели РФ перебросила много своих войск не только на восток, но и в Запорожскую область и Херсон. Для этого оккупанты использовали поезда и самолеты.

На вопрос, откуда может быть новое наступление россиян, Скибицкий ответил, что сейчас наблюдают за усилением давления в Донецкой области, оккупировать которую полностью вместе с Луганской РФ хочет еще с начала полномасштабной войны.

“Пока им это не удалось. Вероятно, они начнут новое наступление в Запорожской области. А в направлении Харькова будут пытаться остановить наше контрнаступление. Они будут пытаться удержать позиции в Херсоне, где наращивают оборону, а также на Крымском полуострове, который для них стратегически особенный”, — заявил представитель ГУР.

Он подчеркнул: у украинской разведки пока нет никаких доказательств, что в Беларуси создают штурмовую группировку или перебрасывают войска. Скибицкий предполагает, что Россия может использовать территорию республики в качестве базы для “реорганизации войск”.

“Но на данный момент у России не хватает войск для нового наступления с севера”, — подчеркнул он.

По словам Скибицкого, интенсивность обстрелов в этих направлениях может увеличиться весной или летом — сейчас России “непросто” перебрасывать свои войска из-за условий на местах.

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