ВОЙНА В Украине За сутки враг 46 раз обстреливал территорию деоккупированной Херсонской области

2023-01-10 12:27

За минувшие сутки войска  рашистов 46 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Об этом 10 января сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Он уточнил, что Херсон подвергся атакам 14 раз.

"В очередной раз атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома. Из-за российских обстрелов погибли два человека, еще двое жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, сутками ранее оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне, в частности, разрушили электроподстанцию, которая питала несколько больших котельных.

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фото Українці можуть безкоштовно отримати енергозберігаючі LED-лампи: як це зробити 2023-01-10 09:24