ВОЙНА В Украине роССия хочет захватывать новые территории, однако уже понимает, что проиграет - ГУР МО

2023-01-10 16:30

Россия планирует очередную волну мобилизации и наступление с целью захвата новых территорий Украины. В то же время ВСУ готовы к отражению наступления.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Черняк.

По его словам, агрессор, безусловно, хочет захватывать новые территории, однако уже понимает, что проигрывает.

"Они понимают, что проиграют, и доказательством этого могут быть строительство фортификационных сооружений как в Запорожской области, как на юге оккупированной Херсонщины, так и на севере временно оккупированного Крыма. То есть они четко понимают, что там им нужно будет вести боевые действия, и они уже там строят оборонительные сооружения", - пояснил Черняк.

Представитель военной разведки Украины добавил, что нельзя пока раскрывать точных планов по украинскому наступлению, однако по его словам, "есть задача Верховного Главнокомандующего и есть планы Вооруженных сил по освобождению территорий Украины".

Мобилизация, которую, по данным ГУР Минобороны, Россия должна объявить 15 января, не помешает украинским военным проводить наступательные операции, добавил Черняк.