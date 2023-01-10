ВОЙНА В Украине Возле Кременной идут тяжелые бои - Гайдай

2023-01-10 17:30

В Луганской области оккупанты продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты, убивая мирных граждан.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в области по состоянию на утро 10 января.

По его словам, в направлении Кременной продолжаются тяжелые бои, но успех там на стороне ВСУ. А возле Сватово россияне пытались безуспешно контратаковать - бои там идут на расстоянии 40 метров одной стороны от другой.

"Оккупанты обстреливают освобожденные населенные пункты - в Невском два гражданских человека погибли и два ранены в результате вчерашнего обстрела. Сегодня их будут оттуда эвакуировать. Постоянно подчеркиваем эвакуацию местного населения, потому что оставаться в прифронтовых селах крайне опасно", - сказал Гайдай.

Глава ОВА также отметил, что в Новоселовском россияне намеренно крушили все без исключения дома и сооружения, чтобы нашим защитникам негде было там закрепиться.

Украинские военные в Луганской области уничтожили 78 единиц военной техники россиян за последний месяц, из них 23 - за сутки, сказал Гайдай.