ВОЙНА В Украине СМИ Турция начала негласные поставки Украине вооружения производства США, - FP

2023-01-12 10:27

Турция в конце 2022 года начала негласные поставки для ВСУ кассетных снарядов производства США. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Foreign Policy.

Речь идет об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения (dual-purpose improved conventional munitions, DPICM). Они предназначены, в том числе, для поражения бронетехники, а каждый снаряд разбрасывает 88 зарядов.

По данным источников, Турция в ноябре 2022 года начала поставки Украине снарядов, которые были изготовлены в эпоху холодной войны в рамках соглашения о совместном производстве с США. Издание отмечает, что это произошло после того, как Вашингтон отказался передавать Киеву свои запасы таких боеприпасов, и Турция оказалась единственной страной, где Украина могла их получить.

"Это показывает, что хотя Турция в некоторых отношениях сближается с россией, она является принципиально важным союзником Украины в военном отношении", - сказал один из источников FP.

Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Законодательство США запрещает экспорт таких снарядов.

Применение кассетных боеприпасов жестко ограничено международными соглашениями, их применение не должно создавать угрозу гражданским объектам и мирному населению.

Отметим, Турция поддерживает мирный план из 10 пунктов, который предложил президент Украины Владимир Зеленский.