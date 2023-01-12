ВОЙНА В Украине "Более сотни оккупантов отправились в ад": воины ВСУ устроили мощную "бавовну" в районе Соледара

2023-01-12 17:00

Силы специальных операций во взаимодействии с артиллеристами и ракетчиками обнаружили и уничтожили несколько скоплений оккупантов в районе Соледара. По ним были применены артиллерия и тактический ракетный комплекс "Точка-У".

Подтверждено уничтожение более 100 российских захватчиков, а также пулеметные и минометные расчеты противника. Об этом сообщили в Командовании ССО.

"Более сотни россиян вместе отправились в ад в районе Соледара. Это произошло благодаря слаженной работе воинов ССО, артиллеристов, ракетчиков. Скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы Сил специальных операций. По врагу была применена артиллерия, также на одном из участков был задействован комплекс "Точка-У". В результате этих нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, 2 пулеметных расчета и 2 минометных", – отметили в Командовании ССО.

Там также показали один из этапов "урожайного" на уничтоженных захватчиков дня. На опубликованных кадрах артиллерия Сил обороны работает по заданным координатам.