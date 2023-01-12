ВОЙНА В Украине роССии еще далеко до захвата Бахмута, нехватка боеприпасов препятствует оккупантам идти в наступление – ISW

2023-01-12 18:30

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что Россия далека от взятия Бахмута – способности российских войск поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году будет препятствовать нехватка боеприпасов и дезорганизация.

Источник: ISW

Детали: По оценкам Института, российские силы еще не захватили Соледар, несмотря на многочисленные заявления российских источников.

Более того, эксперты считают, что возможный захват Соледара вряд ли позволит российским войскам захватить Бахмут.

По оценкам ISW, российские наступательные операции по захвату Бахмута, вероятно, достигли кульминации из-за ухудшения оперативной способности.

В отчете анализа боевых действий говорится и о том, что неспособность российской оборонно-промышленной базы решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, будет препятствовать способности российских войск поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.

По имеющимся данным, ежедневная интенсивность артиллерийского огня России снизилась в некоторых районах на 75%, что является историческим минимумом с начала российского полномасштабного вторжения.

Российские источники тоже все чаще признают, что дефицит российских боеприпасов и снабжения существенно ограничивает способность российских войск продвигаться вперед.

Министерство обороны России объявило 11 января, что начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов займет должность командующего военными действиями в рамках масштабных перестановок в российском командовании войны в Украине.

По мнению экспертов ISW, назначение Герасимова и общая реструктуризация командования, вероятно, частично имеют целью продемонстрировать как на международной арене, так и внутри России, преданность Кремля традиционным силовым структурам Минобороны РФ и готовность Путина вести длительную войну в Украине и возобновить наступательные операции.

Также, отмечают аналитики, это назначение, вероятно, способствует двум усилиям Кремля: попытке улучшить российское командование и управление для решающих военных усилий в 2023 году и политическому шагу, направленному на укрепление российского МО против вызовов со стороны российских военных блогеров и силовиков, таких как финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которые критикуют ведение войны Кремлем.

Кроме того, в институте предполагают, что новые назначения могут привести к усилению противостояния Пригожина Кремлю.

"Герасимов вряд ли быстро оживит и реформирует ведение Россией войны в Украине для достижения максималистских целей Путина", - говорится в разведке.

По сообщениям, президент России Владимир Путин тайно помиловал российских осужденных, которые воевали с группой Вагнера в Украине, что потенциально еще больше расширило возможности Вагнера безнаказанно действовать на театре военных действий. В институте отмечают, что это еще больше будет способствовать вербовке "группы Вагнера" в исправительных колониях и позволит боевикам "группы Вагнера" действовать в Украине с большой степенью безнаказанности.

Основные выводы ISW за 11 января: