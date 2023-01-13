ВОЙНА В Украине В НАТО признали, что война в Украине скоро не закончится, и Запад должен быть готов к долгосрочной поддержке Киева

2023-01-13 12:29

Война скоро не закончится, и Запад должен быть готов к долгосрочной поддержке Украины. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Би-би-си".

«Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, россия не намерена отказываться от своей главной цели - установления контроля над Украиной", - сказал Столтенберг в интервью ВВС.

По его словам, успехи украинской армии не должны создавать обманчивого ощущения скорой победы Киева.

«Украинские войска в течение нескольких месяцев вели контрнаступление, но мы также знаем, что роССия провела мобилизацию и пополнила ряды военных, многие из мобилизованных сейчас проходят обучение. Все это говорит о том, что они готовятся к продолжению войны и к возможной попытке нового наступления», - сказал генсек НАТО

Столтенберг подчеркнул, что в создавшейся ситуации Украина остро нуждается в военной поддержке Запада.

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