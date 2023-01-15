ВОЙНА В Украине Германия передала новый пакет помощи ВСУ

2023-01-15 13:00

 

Германия передала Украине танки для разминирования и другую технику в новом пакете помощи.

Германия передала очередную партию военной помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба Федерального правительства.

В перечне доставленного - четыре танка для разминирования, такое же количество мобильных и защищенных систем разминирования, 10 автомобилей для охраны границы (в общей сложности их работает в Украине уже 95) и 120 мобильных систем отопления (ранее таких было передано 48). Вся техника – из запасов промышленности или новая.

В разделе о том, что планируется, появились анонсированные 40 БМП Marder с боеприпасами, системы Patriot с ракетами и 100 тысяч аптечек первой медицинской помощи.

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение отправить в Украину эскадрон танков Chellenger 2. В британском правительстве подтвердили эту информацию.

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Немецкий концерн, собирающий Leopard, сможет передать танки Украине только через год 2023-01-15 11:00
роССия перекидывает авиацию на территорию Беларуси под видом военных учений – Генштаб 2023-01-15 10:00