ЗСУ встановили контроль над ключовою трасою Бахмут - Горлівка: як це вплинуло на ворога

"Ми завдаємо вогневого ураження з усіх наявних засобів артилерійського вогню та безпілотних систем.
Противнику значно складніше постачати різного виду забезпечення до свого угруповування на цьому напрямку і також до н. п. Бахмут. Оскільки це одна з ключових трас на південному напрямку", - сказав начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
При цьому він зазначив, що рашисти мають й інші лінії сполучення. Зокрема, йдеться про трасу, яка веде в Соледар та інші дороги, які ведуть з тимчасово окупованих територій.