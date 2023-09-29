ВОЙНА В Украине ЗСУ встановили контроль над ключовою трасою Бахмут - Горлівка: як це вплинуло на ворога

2023-09-29 09:35

"Ми завдаємо вогневого ураження з усіх наявних засобів артилерійського вогню та безпілотних систем.

Противнику значно складніше постачати різного виду забезпечення до свого угруповування на цьому напрямку і також до н. п. Бахмут. Оскільки це одна з ключових трас на південному напрямку", - сказав начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

При цьому він зазначив, що рашисти мають й інші лінії сполучення. Зокрема, йдеться про трасу, яка веде в Соледар та інші дороги, які ведуть з тимчасово окупованих територій.

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ЗСУ встановили контроль над ключовою трасою Бахмут - Горлівка: як це вплинуло на ворога 2023-09-29 09:35
Чи готова енергосистема до повторення сценарію минулої зими: відповідь голови "Укренерго" 2023-09-28 22:12
роССияне готовятся к наступлению на Купянско-Лиманском направлении, - Силы обороны 2023-09-28 20:48