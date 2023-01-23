ВОЙНА В Украине В американском Институте изучения войны пояснили, чем так важна оборона Бахмута

2023-01-23 10:27

Украинская оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией, несмотря на значительные потери. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, издержки ВСУ во время операции в городе связаны с планами по наступлению в других местах.

"Украина заплатила бы значительную цену за то, чтобы позволить роССийским войскам легко взять Бахмут. Сам по себе Бахмут не имеет ни оперативного, ни стратегического значения, но если бы российские войска взяли его относительно быстро, они могли бы надеяться на расширение операций, а Украина после отступления потеряла бы хорошие оборонительные позиции",- говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что ранее Силы обороны Украины использовали похожую тактику постепенного истощения российских войск в Лисичанске. Там также, как и в Бахмуте, российские войска вынуждены были добиваться незначительных тактических успехов ценой больших потерь личного состава и техники. В итоге состоялся контролируемый уход украинцев из этого района, однако захват Лисичанска и административной границы Луганской области быстро оказался для российских войск в оперативном отношении незначительным, а наступательные операции истощенных войск застопорились летом-осенью 2022 года.

"Украинская оборона Бахмута, вероятно, будет способствовать аналогичному (с ситуацией в Лисичанске - ред.) результату - российские силы перебрасывают в этот район силы и технику с мая 2022 года и еще не добились каких-либо значительных успехов в оперативном отношении, которые серьезно угрожают украинской обороне этого района. ISW … продолжает оценивать, что украинские силы фактически сдерживают российские войска, технику и общий оперативный центр в Бахмуте, тем самым препятствуя способности россии продолжать наступление в других местах", – отмечают аналитики.